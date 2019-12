Calabria: Raggi vuole trasformare quadrante Nord di Roma in cittadella immondizia

Roma – “L’intenzione dell’Amministrazione Raggi di localizzare una discarica a Tragliatella e’ la controprova della totale mancanza di conoscenza e di sensibilita’ verso le istanze territoriali. Il quadrante Nord di Roma non puo’ diventare la ‘cittadella dell’immondizia’, con tutte le conseguenti ricadute sul traffico e la qualita’ della vita dei cittadini”.

“Quel Movimento 5 Stelle che predica attenzione verso le periferie, continua a smentire puntualmente se stesso. Dopo l’improvvida indicazione di un sito per i rifiuti a Cesano, infatti, arriva un’altra iniziativa dannosa e illogica. In tutto questo, il dibattito per una seria e strutturale risoluzione della questione rifiuti deve ancora iniziare”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.