Calabria: regalate mascherine a Polizia via Cassia

Roma – “Mi batto da tempo con la Polizia locale affinche’ si arrivi a una normativa aggiornata e alla perequazione assistenziale, previdenziale e pensionistica con le polizie statali, nonche’ all’equo indennizzo, al riordino delle figure e dei profili e alla progressione di carriera”. Lo dice la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, eletta nel collegio di Roma Castel Giubileo. “Ora che la Polizia locale e’ stata indicata anche tra gli organi deputati ad accertare le violazioni delle misure adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus, e’ inoltre indispensabile che i suoi agenti vengano dotati di adeguati dpi, come ho chiesto anche in un emendamento al cura Italia. Per questo oggi ho consegnato al comando della Polizia locale di via Cassia a Roma, all’interno del mio collegio elettorale, una fornitura di mascherine. La protezione di chi e’ in prima linea a tutela della collettivita’ deve essere una priorita’ per tutte le istituzioni”, conclude.