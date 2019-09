Calabria: rimpasto è ennesima ammuina Raggi, pazienza finita

Roma – “L’Amministrazione Raggi fa ‘ammuina’ lanciandosi nell’ennesimo giro di valzer di assessori, 13 in tutto quelli cambiati, con un rimpasto senza alcun contenuto sostanziale. L’unico modo per cambiare davvero le cose, infatti, è porre fine a questa disastrosa esperienza”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Il tema – prosegue – non è il dualismo tra tecnici e politici ma la totale incapacità dei 5 Stelle, Raggi in testa, di guidare la Capitale. Continuare poi a rinviare ai ‘prossimi mesi’ il raggiungimento di non si sa quali obiettivi è l’ennesima beffa: questa giunta è in carica da tre anni e la pazienza dei cittadini è finita”, conclude.