Calabria: Roma è allo sbando, FI lavora per risposte a cittadini

Roma – “Il proficuo incontro con il Prefetto di Roma è una delle tante iniziative che Forza Italia intende mettere in campo per offrire risposte concrete ai cittadini che sono costretti ad ascoltare ogni giorno dal sindaco Raggi la sua inutile propaganda”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Le periferie romane hanno bisogno di una maggiore presenza di Forze dell’Ordine per controllare il territorio oltre che di più servizi e migliori collegamenti. Nella Capitale d’ Italia la sicurezza, le carenze nei trasporti e le criticità nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti sono problemi che non possono più essere lasciati senza risposta. La fine dell’esperienza del Sindaco Raggi e del Movimento 5 Stelle a Roma è il presupposto indispensabile affinché queste risposte possano arrivare e Roma abbia finalmente la guida che merita. Per questo obiettivo Forza Italia lavora incessantemente sul territorio con i suoi amministratori e i suoi parlamentari”, conclude.