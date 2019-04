Calabria: Roma non è né di sindaco né del M5S, è patrimonio di tutta la Nazione

Roma – “E’ sconcertante il modo in cui Virginia Raggi sembra considerare Roma come ‘cosa sua’, quasi fosse una proprieta’ privata”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Pare che il sindaco valuti come lesa maesta’ qualunque tentativo di dibattito politico sulla citta’ o qualunque constatazione innegabile del degrado di Roma, e questo non e’ accettabile”.

“Roma non e’ del sindaco ne’ del Movimento 5 Stelle o di qualsiasi altra forza politica: e’ patrimonio di tutta la Nazione -prosegue Calabria-. E purtroppo questa amministrazione disastrosa lo sta distruggendo. Per questo e’ necessario lavorare per costruire un’alternativa al malgoverno pentastellato, sperando che questa triste stagione finisca il prima possibile” conclude.