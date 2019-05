Calabria: Roma vive una situazione sicurezza d’emergenza

Roma – “L’arresto di un gruppo di rom per l’omicidio di un’anziana durante una rapina in casa nel quartiere Citta’ Giardino; lo stupro subito da una clochard in uno stabile abbandonato a due passi dal Vaticano. Sono casi di cronaca gravissimi, che danno la temperatura dello stato della sicurezza nella Capitale. Roma e’ una citta’ complessa, in cui le zone periferiche sono sempre piu’ esposte alla criminalita’ e i palazzi abbondanti e fatiscenti diventano troppo spesso zone franche di illegalita’”.

“Tutto questo e’ inaccettabile e le responsabilita’ della giunta Raggi sono evidenti -spiega Calabria-. Ora va rilanciata una sinergia istituzionale, con la collaborazione del Ministro Salvini, per porre rimedio ai problemi della Capitale, tra i quali la sicurezza ricopre un ruolo principale”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria.