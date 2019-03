Calabria: sanzioni esemplari per chi usa razzismo

Roma – “Contrasto all’immigrazione clandestina, ripristino della legalita’ e piena integrazione, accompagnata dall’impegno per contrastare ogni forma di razzismo, devono andare di pari passo. E anche in questo la capitale d’Italia deve essere un esempio”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

“Per questo- prosegue- episodi gravissimi come quello che si e’ verificato a Piazza Euclide, dove un uomo ha aggredito una donna di colore che peraltro aveva accanto a se’ le sue due bimbe, vanno unanimemente condannati con forza. Una societa’ libera e civile ha il dovere di rivendicare il valore del rispetto verso la dignita’ umana. Per questo confido che al responsabile di questo gesto sia comminata una sanzione esemplare. Nessuna indulgenza per la barbarie e l’ignoranza”, conclude.