Calabria: serve offensiva legalità, bene operazione Gdf

Roma – “Congratulazioni agli uomini della Guardia di Finanza e agli inquirenti della Procura di Roma per l’operazione antidroga che, stamane, ha portato agli arresti 51 persone. La diffusione degli stupefacenti nel tessuto della Capitale e’ un tema che ha cambiato la geografia del crimine e che si e’ diffuso in maniera allarmante. E’ uno dei temi che abbiamo affrontato nel corso del recente incontro con il Questore di Roma e che si lega anche alla necessita’ di combattere la sedimentazione di zone franche e strutture occupate dominate dal degrado che costituiscono, purtroppo, un fertile terreno di coltura per il crimine e per lo spaccio. A Roma serve un’offensiva della legalita’ e oggi, in questo senso, e’ stato fatto un passo importante”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.