Calabria: serve sicurezza, Roma è diventata il Bronx

Roma – “Mentre la politica e’ catalizzata dal desolante tira e molla sulle poltrone tra Pd e 5 Stelle, il Paese va avanti tra mille difficolta’. Innanzitutto economiche, evidentemente, ma anche legate alla sicurezza delle nostre citta’”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “L’esempio piu’ lampante e’ preoccupante e’ quello della Capitale, diventata teatro dell’ennesimo episodio criminoso con colpi sparati contro un portone in periferia. Il tema della sicurezza a Romaera e rimane di dolorosa attualita’: la citta’ si sta trasformando in un Bronx. Anche per questo serve un esecutivo forte, capace e coeso, in grado di riaffermare ovunque il principio di legalita’ e la presenza dello Stato. E il connubio tra dem e grillini non ha i presupposti per farlo”, conclude.