Calabria: tra stazioni chiuse e bus in fiamme altra giornata di follia per Roma

Roma – “Ancora un giorno di ordinaria follia per i trasporti di Roma: un’altra stazione della metropolitana, questa volta la fermata Spagna della linea A, e’ stata chiusa per un guasto ad un convoglio, mentre nella notte era andato a fuoco l’ennesimo autobus, per fortuna senza conseguenze per i passeggeri”.

“Mentre il sindaco Raggi resta arroccato al Campidoglio, la Capitale e’ ormai in balia degli eventi e delle intemperie: in questi giorni di pioggia, tra allegamenti, trasporti a singhiozzo e strade bloccate, spostarsi per Roma e’ stata un’epopea. Le manutenzioni latitano e la quotidianita’ viene sconvolta dai disservizi. Questo disastro deve finire”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria.