Calabria: su caso Marra da Raggi apoteosi doppia morale

Roma – “Le parole di Virginia Raggi sulle conseguenze di una condanna nel processo sul caso Marra sono l’apoteosi della doppia morale grillina. Siamo e restiamo garantisti con tutti, percio’ per noi, a differenza del M5S, nessuno e’ colpevole fino a sentenza definitiva.”

“Ma la pretesa di una onesta’ a prescindere, sulla fiducia, avanzata dal sindaco Raggi e’ la contraddizione di tutti i principi cavalcati fino ad oggi dai 5 Stelle”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

“Per anni, infatti, abbiamo dovuto sopportare la gogna grillina per qualsiasi inchiesta. Oggi quel fondamentalismo giudiziario si trasforma in pantomima. Una ragione in piu’ per fare in modo che gli elettori, tra qualche mese, mettano la parola fine a tutto questo”, conclude Calabria.