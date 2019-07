Calabria: su metro Barberini altra telenovela

Roma – “Sulla riapertura della fermata metro A Barberini di Roma si profila l’ennesima telenovela dell’amministrazione Raggi. Dopo gli otto mesi serviti per rimettere in funzione la stazione Repubblica, un altro snodo fondamentale per gli spostamenti urbani e’ bloccato, e nulla e’ dato sapere su quando tornera’ in funzione”. Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria commentando le dichiarazioni dell’assessore di Roma Linda Meleo. “Intanto sul fronte rifiuti prosegue lo scaricabarile tra Comune e Regione, mentre la Capitale continua a soffrire di inaccettabili criticita’. La giunta Raggi si conferma sempre piu’ disastrosa”, conclude.