Roma – Inaccettabile vandalismo a #Roma contro targhe dedicate a vittime leggi razziali. Non sarà mai abbastanza, anche in una #democrazia come la nostra, l’impegno per rafforzare e difendere la cultura della libertà e per far sì che la storia sia patrimonio condiviso. @forza_italia

Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.