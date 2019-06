Calabria: videosorveglianza per asili è priorità, emergenza maltrattamenti su bimbi va fermata

Roma – “A Fiumicino sospese due maestre per maltrattamenti sugli alunni. Assistiamo ormai con sgomento quotidiano a vicende simili, che coinvolgono sia i piu’ piccoli, sia anziani e disabili, configurando una vera e propria emergenza. Il voto in Senato della proposta passata alla Camera su testo a mia prima firma, che introduce la videosorveglianza per asili e strutture socioassistenziali, e’ una priorita’. Confido che le manifestazioni di intenti arrivate anche dal governo si traducano in una iniziativa concreta oramai indifferibile”. Cosi’ in un comunicato la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria.