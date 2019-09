Calandrini (FdI): no a un’altra Bibbiano. Consiglio comunale Latina boccia mozione FdI

“Oggi a Latina nel corso della seduta del Consiglio comunale il Pd e Latina Bene Comune (LBC), dall’alto della loro sedicente superiorità morale, hanno bocciato la mozione di Fratelli d’Italia per chiedere maggiori controlli sugli affidi dei minori. Una bocciatura che il capogruppo di LBC ha motivato in quanto ‘i princìpi sono sbagliati’. Fermo restando l’importante lavoro che già svolgono i servizi sociali comunali, non vedo cosa ci sia di sbagliato nel chiedere maggiori tutele per i bambini che vivono situazioni familiari disagiate. La politica dovrebbe, invece, porsi il dubbio umano della ineccepibilità di queste delicate procedure, se non vogliamo che si ripeta un’altra Bibbiano”. Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini.