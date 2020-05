Calenda: Raggi si vergogni, durante pandemia spende per autopromozione

Roma – “Azione si opporra’ alla rielezione della sindaca Raggi, la peggiore nella storia della Capitale per incapacita’ gestionale, presunzione e impreparazione. Trovo veramente vergognoso che nel mezzo di una pandemia una sindaca invece di occuparsi della citta’ e dei tanti bisogni dei cittadini, in particolare nelle periferie, si dedichi a fare un’autopromozione che non ha alcuna possibilita’ di riuscita”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato dal direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone. “Il punto vero”, secondo l’ex ministro, “e’ capire cosa vuole il Pd” per Roma. “Perche’ e’ chiaro che se il Partito democratico andra’ con il Movimento Cinque stelle, Azione non sara’ della partita. Questo per me e’ molto chiaro e come al solito il partito democratico non dice una parola. Il punto e’ che, come sul piano nazionale, cosi’ sul piano locale il Pd semplicemente non esiste”, conclude Calenda.