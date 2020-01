Calenda: Roma in crisi su rifiuti e trasporti, che sono due priorità

Roma – “Le priorita’ di Roma sono due: trasporti e decoro urbano, che comprende anche la gestione dell’immondizia. Se non funzionano queste due cose la citta’ non c’e’. E Roma non c’e’, perche’ una citta’ in cui si bloccano per mesi le stazioni della metro per colpa di una scala mobile e’ una cosa che non si vede in nessun Paese del mondo”. Cosi’ il leader e fondatore di Azione, Carlo Calenda, nel corso di un’intervista all’agenzia stampa Dire.

“Bisogna mettere a posto queste due cose e poi fare un piano di sviluppo che punti sul turismo congressuale e su un turismo di alto livello- ha aggiunto- Se fai nascere migliaia di bed and breakfast e non fai un’operazione di decoro sul centro storico, – per cui limiti tutti i negozietti che vendono cianfrusaglie – rischi di avere un turismo che non porta niente. Le citta’ nel mondo sono diventate grandi generatori di business e il numero di turisti raddoppiera’ nei prossimi anni. Sono giganteschi attrattori ma non possono essere guidati da persone che non hanno mai gestito niente. Questa e’ una regola di base: a Virginia Raggi nessun romano avrebbe mai permesso di gestire la sua attivita’. Cosi’ come a Salvini e Di Maio. Pero’ il Comune o lo Stato si’, perche’ sembra che siano oggetti non nostri e di qualcun altro. Cosi’ ci limitiamo a fare tifo calcistico”.