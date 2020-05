Calenda: se Pd si accorda per candidato M5S, io non ci sto

Roma – “La ricandidatura della Raggi la considero un film dell’orrore. E’ stata il peggior Sindaco di Roma. Se vogliamo completare la distruzione di Roma in stile Unni facciamolo. Per quanto riguarda me, io dico ‘no, non mi candido’. Sono impegnato con Azione! che sta salendo nei sondaggi e deve spaccare questo modo di fare politica. Se poi il PD appoggera’ un candidato 5 stelle, non credo la Raggi, io non ci voglio avere niente a che fare. Lascio Roma, secondo me alla Lombardi o qualcun altro con cui il Pd fara’ l’accordo”. Lo ha detto Carlo Calenda eurodeputato e leader di Azione!, intervistato durante il programma “Gli Inascoltabili” in onda su Nsl Radio e Tv.