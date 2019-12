Califano: Raggi deve smetterla di delirare, guerra assurda

Roma – “Dopo il degrado e l’incuria in cui versa Roma, la cosa che piu’ lascia di stucco in questa guerra dei rifiuti messa in piedi dalla sindaca Raggi, e’ il delirante stravolgimento della realta’ dei fatti. Qui davvero non si capisce se sia una mossa politica o ci sia in fondo dell’altro. Forse la Raggi non se n’e’ mai accorta. Ma tantissimi Comuni del Lazio da decenni ospitano i rifiuti di Roma. E non c’e’ nulla di male, visto che Roma e’ un patrimonio di tutti. Il problema e’ che questa guerra tra Provincia e Roma non c’e’ mai stata, perche’ qualsiasi amministrazione che si sia succeduta a Roma aveva un’idea e un piano per i propri rifiuti. Qui invece non c’e’ nulla. La Regione Lazio sa benissimo cosa fare e come farlo. Lo sapeva anche la Citta’ Metropolitana prima che lei si insediasse. Non a caso la differenziata e il porta a porta in questi Comuni sono a livelli record. Qui l’unica che non fa i compiti a casa e’ proprio la sindaca. Perche’ pur con tutte le difficolta’ di raccolta rifiuti, la differenziata a Roma diminuisce invece di aumentare? Allora un conto e’ lavorare tutti insieme per evitare che la Capitale d’Italia venga sommersa dai rifiuti. Un altro e’ accollarsi sulle spalle le sue incapacita’. Capisco benissimo la sua frustrazione: da maestrina che bacchettava tutti a ultima della classe. Non e’ il massimo. Noi pero’ possiamo al massimo passarle il ‘compito in classe’. Ma se non riesce nemmeno a copiare allora che qualcuno la commissari”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.