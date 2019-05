Califano: riduzione corse treni Fiumicino-Roma creerebbe disagi, chiesta audizione

Roma – “Questa mattina ho inviato una lettera al presidente della commissione lavori pubblici Patane’ per chiedere la convocazione dei vertici di Trenitalia e Rfi in merito alle voci su una presunta riduzione delle corse durante il periodo estivo della linea Fl5 che collega Roma con Fiumicino. Se le notizie fossero confermate, si tratterebbe di una decisione che creerebbe fortissimi disagi a centinaia di cittadini che quotidianamente si spostano fuori dalla citta’ per motivi di studio o lavoro. E arrecherebbe gravi danni al turismo e all’economia delle nostre spiagge che registrano un notevole aumento di visite grazie al collegamento diretto tra Roma e le stazioni di Maccarese e Palidoro”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

Non solo, la riduzione delle corse della linea Fl5 che mette in collegamento gran parte dei comuni della costa tirrenica, isolerebbe Fiumicino dalla rete di servizi del trasporto pubblico che agevolano lo spostamento sul territorio di tutti i cittadini della Regione. A tutto cio’ si aggiunge un’altra problematica, quella del costo del servizio. Chi vive nella zona di Parco Leonardo e’ costretta a pagare ben 8 euro di biglietto per una sola fermata che porta all’aeroporto Leonardo da Vinci e viceversa. All’audizione ho chiesto che siano presenti anche i Comuni di Fiumicino, Roma, Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella, Civitavecchia e la direzione mobilita’ della Regione”.