‘Cambiamo’ in piazza: basta degrado, Raggi dimettiti

Roma – ‘Basta degrado, Raggi dimettiti’. È il messaggio impresso sul grande striscione esposto in piazza del Campidoglio dai militanti di Cambiamo!, la formazione politica di Giovanni Toti, che stamattina hanno organizzato una manifestazione, lanciata con l’hashtag #iomirifiuto, contro le politiche ambientali di Roma Capitale.

‘Vattene, hai massacrato Roma’, si legge su uno dei cartelli portati in piazza dalle alcune decine di manifestanti presenti, tutti con la foto della sindaca Virginia Raggi contornata da topi e gabbiani, e ancora ‘Basta con la roulette delle discariche, anche la provincia dice no’, ‘Raggi e Zingaretti incompetenti’.

“Raggi vergognati, prima ogni operatore raccoglieva 10 tonnellate di rifiuti, oggi c’e’ un servizio porta a porta becero senza nessuna organizzazione, hai rovinato la citta’. Vai via tu e la tua Giunta”, gridano i manifestanti al megafono.

A coordinarli c’e’ il consigliere regionale Adriano Palozzi, tra i fondatori nazionali di Cambiamo: “Siamo un movimento che protesta contro un sindaco che ha dimostrato tutta la sua incompetenza.

Abbiamo sempre detto che non basta protestare contro chi c’era prima, ma serve competenza e loro stanno dimostrando totalmente il contrario. Bisogna scendere in piazza senza paura contro una citta’ sciatta, distrutta, ridotta cosi’ da questa amministrazione”.

In citta’, ha sottolineato Palozzi, “e’ pieno di manifestazioni contro le discariche: questo perche’ i cittadini hanno paura, visto che non c’e’ alcuna programmazione. In 45 giorni, in deroga a ogni normativa, si autorizza a scavare sotto terra per gettare i rifiuti in un paese in cui servono anni per fare qualsiasi la cosa. E la citta’ piu’ bella del mondo resta senza nemmeno la minima programmazione, Roma e’ ridotta una pattumiera, cosi’ non l’avevamo mai vista. La differenziata non e’ mai partita, e’ in un ritardo mostruoso ma Raggi continua a dire, non si sa con quale faccia, che va tutto bene. Noi diciamo con forza ‘Raggi decidi oppure vattene’, la citta’ ha bisogno di aria nuova e di una nuova amministrazione. Non e’ piu’ gradita da Roma e dai romani, si dimetta”.