Cambiamo: lunedì in piazza del Campidoglio per protesta contro Raggi

Roma – “‘Mi rifiuto di pagare una Tari tra le piu’ elevate in Italia’; ‘Mi rifiuto di vedere una Roma sporca e degradata’; ‘Mi rifiuto di pensare che Roma abbia una raccolta differenziata al palo’; ‘Mi rifiuto di rimanere inerme di fronte alle incompetenze e all’immobilismo della sindaca Raggi'”.

“Al grido di questi slogan e con sacchi dell’immondizia alla mano, Cambiamo scendera’ in piazza del Campidoglio lunedi’ 16 dicembre, a partire dalle ore 10.30, per protestare simbolicamente contro le politiche ambientali della sindaca Raggi e dell’amministrazione comunale grillina, in tre anni e mezzo incapaci di affrontare e risolvere la questione rifiuti nella capitale d’Italia”.

“Una citta’ allo sbando, invasa da cassonetti stracolmi e preda degli animali, dove si pagano imposte da capogiro per aver in cambio servizi pubblici precari e inefficienti. Roma e i suoi cittadini non meritano tutto questo. Dunque, saremo in piazza insieme ad attivisti, quadri, amministratori e semplici cittadini per proporre soluzioni in merito all’emergenza in atto e per dire ‘basta’ ad una delle amministrazioni comunali, quella pentastellata, tra le piu’ imbarazzanti della storia politico-istituzionale di Roma”.

Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori di Cambiamo, Adriano Palozzi, il consigliere regionale del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, e l’ex presidente del Consiglio regionale del Lazio e responsabile del comitato promotore regionale Cambiamo Lazio, Mario Abbruzzese. A salutare i militanti all’iniziativa, potrebbe passare anche il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, a Roma per impegni istituzionali.