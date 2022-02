Cambiamo, Palozzi: liste attesa sanità tra fallimenti Zingaretti

Roma – “Mentre il presidente Zingaretti annuncia l’ennesimo piano per la nuova sanità territoriale del Lazio, che stavolta ci auguriamo risulti davvero concreto e raggiungibile in tempi rapidi, le cronache mediatiche continuano a riportare le criticità all’interno di ospedali e presidi sanitari.”

“E, certamente, tra i più grandi fallimenti del governatore del Lazio, c’è quello delle liste di attesa: una problematica complessa e delicata, che Zingaretti sta cercando di combattere, con risultanze piuttosto scarse e precarie, a dire il vero, da quasi dieci anni, cioè da quando si è insediato in Regione.”

“Nonostante promesse e annunci, infatti, si attende ancora tanto, troppo, per alcune tipologie di prestazioni pubbliche specialistiche. E su quest’ultimo punto non ha purtroppo aiutato l’emergenza pandemica che ha sottratto e sta sottraendo risorse economiche, personale, reparti, e posti letto all’attività ordinaria.”

“Il tutto, in un contesto ormai decennale di preoccupante desertificazione dell’offerta sanitaria territoriale. Sollecitiamo, dunque, il presidente Zingaretti a risolvere definitivamente il problema delle liste di attesa e, più in generale, a lavorare per una sanità davvero a misura di cittadino”. Così in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. (Agenzia Dire)