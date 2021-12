Cambiamo, Palozzi: rogo autobus, Gualtieri in linea con Raggi

Roma – “Pd e M5S sono sempre più uniti: a Roma, infatti, nonostante sia cambiato il sindaco, si prosegue sulla scia della continuità, anche e soprattutto per le cose che non vanno.”

“Oggi, ad esempio, la notizia dell’incendio del bus a Tor Vergata conferma che, rispetto all’amministrazione Raggi, con Gualtieri nulla al momento è variato nel delicato settore dei trasporti, ogni giorno preda di disagi e disservizi.”

“E ne può bastare la nota ‘riparatrice’ di Atac, in cui si sottolinea che i casi di incendi distruttivi ai convogli sono diminuiti rispetto agli anni precedenti: la questione fondamentale è che questi famigerati ‘flambus’ non devono più verificarsi, altrimenti la sicurezza di utenti e lavoratori sarà nuovamente messa a rischio”. Così in un comunicato il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale ‘Organizzazione’ di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.