Camerata Nuova, Aurigemma: per spostamenti fuori Regione sostegno a sindaco

Roma – “Sosteniamo le istanze del sindaco di Camerata Nuova, Settimio Liberati, bellissimo borgo in provincia di Roma, compreso nel parco dei Monti Simbruini. Il primo cittadino, come dichiarato anche in una intervista, ha esternato tutte le sue preoccupazioni, visto che il suo Comune si trova al confine con l’Abruzzo, e ha richiesto di consentire lo spostamento in altre regioni con una deroga di 20 km a raggio. Camerata Nuova, infatti, si trova interconnessa con la vicina Abruzzo per una serie di attivita’, soprattutto con la zona di Carsoli (L’Aquila): pensiamo ai servizi alla persona, a quelli bancari, assicurativi, o anche ai ristoranti.”

“Purtroppo, pero’, al momento non ci sono state risposte dal Governo su una questione, che riguarda anche tante altre realta’ locali. Per questi motivi, chiediamo all’Esecutivo nazionale di tenere in considerazione le esigenze anche di questi piccoli centri e delle loro comunita’, non lasciando soli i sindaci. Allo stesso tempo, chiediamo anche alla Regione Lazio, nell’ambito delle sue competenze, di fare il possibile affinche’ si possa trovare una soluzione positiva”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio, Antonello Aurigemma.