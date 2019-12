Campagna (Municipio XIV): nessuna decisione su Tragliatella

Roma – “Il Campidoglio non ha ancora deciso nulla. Non e’ un’area idonea la cava di Tragliatella. Abbiamo fatto presente tutto questo al Campidoglio, per questo sto cercando di calmare gli animi, e’ un’area che non potra’ mai risultare idonea, il Comune ne prendera’ atto”. Cosi’ Alfredo Campagna, presidente del XIV Municipio di Roma, su Radio Cusano Campus. Nel XIV municipio continua la protesta contro l’apertura della discarica di Tragliatella. “Sono in contatto regolarmente con il Campidoglio, voglio rassicurare i cittadini sul fatto che Roma Capitale non ha ancora deciso nulla- ha affermato Campagna- Bisogna verificare se ci sono tutte le premesse per poter fare di quel luogo una discarica o un impianto. Per noi non e’ un’area idonea la cava di Tragliatella, lo si puo’ vedere anche guardando la situazione da Google maps. Nell’area adiacente ci sono dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare. Ci sono abitazioni anche al centro della cava stessa. Non voglio trascurare che c’e’ anche una scuola a 950 metri, ci sono dei laghetti sportivi, oltre al fatto che e’ incastonata nell’agro romano”.