Camper Omceo in casa cura Acilia: 23 positivi

Roma – “Ennesima missione del camper contro Covid-19 dell’Ordine dei medici di Roma e provincia. Questa mattina il mezzo medicalizzato coordinato dallo Spallanzani si e’ recato ad Acilia presso una casa di cura gestita da religiose per un monitoraggio di tutti i pazienti ospitati. L’intervento era stato chiesto dal commissario della Asl 3 Giuseppe Quintavalle, dopo che gli accertamenti preventivi condotti dal team aziendale avevano evidenziato la presenza di 23 casi positivi, peraltro gia’ comunicati ai vertici regionali. L’equipe del camper composta dai medici di medicina generale Fabio Valente, Fabrizio Rossi, Pino Fucito, Maria Grazia Maglie coordinati dal vice presidente dell’Ordine dei medici Pier Luigi Bartoletti, la stessa che da giorni e’ in prima linea nei cluster piu’ contagiati da Nerola a Contigliano, ha visitato in modo approfondito tutti i pazienti presenti, effettuando oltre 50 visite e test veloci. I pazienti positivi del nuovo cluster stanno per essere trasferiti al Grassi di Ostia, mentre i locali della casa di cura nelle prossime saranno sanificati dalle strutture dell’Azienda”. Cosi’ in un comunicato l’Omceo Roma.