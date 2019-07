Campi nomadi abusivi, Roma, Massaro (FI): “5 stelle incapaci, task force del Viminale”

“A Roma oltre all’emergenza rifiuti esiste anche una emergenza campi nomadi abusivi, che proliferano quotidianamente dal centro alle periferie, nella totale inerzia dell’amministrazione pentastellata – denuncia Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Forza Italia Roma.

“Si tratta – spiega Massaro – di sacche di degrado e delinquenza, presenti in tutti i Municipi, in molti casi a ridosso di abitazioni, scuole e attivitá commerciali. Scippi, furti in appartamento, spaccio di droga, prostituzione, roghi tossici e macellazioni illegali di animali sono purtroppo all’ordine del giorno”.

“Preso atto dell’incapacitá della Raggi e del M5s di incidere efficacemente anche su questa problematica e vista la complessità della Capitale d’Italia – conclude il Vice Coordinatore Massaro – proponiamo alle Istituzioni sovraordinate, in particolare al Ministero dell’Interno, di attivare al piú presto una task force che provveda al censimento e allo sgombero di tali insediamenti nomadi abusivi, al fine di ripristinare decoro urbano, sicurezza e legalità, a tutela dei cittadini di Roma”.