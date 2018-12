Campidoglio: 150 persone ex Penicillina accolte in strutture Roma Capitale

Roma – Sono 150 le persone che si trovavano nell’immobile ex Penicillina che, fino a ieri sera, sono state accolte presso le strutture di Roma Capitale. “Abbiamo visitato una struttura che ha garantito accoglienza a numerose persone provenienti dall’ex Penicillina”.

“Abbiamo parlato con le persone accolte e con gli operatori per verificare, in prima persona, tutte le tappe di un percorso finalizzato all’inclusione e a costruire un nuovo progetto di vita”, spiega in una nota l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma, Laura Baldassarre.