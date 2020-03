Campidoglio: al via percorso utilizzo ‘agile’ dipendenti

Roma – Incentivare e favorire forme di lavoro agile nei vari settori della macchina amministrativa di Roma Capitale per limitare sul territorio gli spostamenti della popolazione. Con questo obiettivo il dipartimento Organizzazione e Risorse umane ha inviato una circolare a tutti i direttori delle strutture (Municipi e dipartimenti) affinche’ individuino le attivita’ che possono essere svolte, sin dai prossimi giorni, secondo modalita’ piu’ flessibili. In questo modo si vuole contemperare l’interesse alla salute pubblica e la continuita’ dell’azione amministrativa.

“In linea con questa indicato dalla ministra Fabiana Dadone, chiediamo ai nostri uffici di incentivare rapidamente forme e modalita’ di lavoro agile. Si parte ovviamente dai soggetti piu’ deboli, ma intendiamo contribuire alla limitazione degli spostamenti. Anche Roma Capitale fa la sua parte in questa fase cosi’ complessa per la collettivita’”, spiega la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Verra’ garantita la possibilita’ di attivare il lavoro agile – in via prioritaria – ai soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio, individuabili nei portatori di patologie croniche, con multimorbilita’, con stati di immunodepressione congenita o acquisita, tutto debitamente documentato. Nell’opera di individuazione delle attivita’ effettuabili in modo flessibile, l’amministrazione deve tenere conto della tutela dei dati protetti, dei protocolli relativi alla privacy e del fatto che un ente locale eroga soprattutto servizi essenziali di pubblica utilita’.

“Vogliamo agevolare le attivita’ dei nostri dipendenti garantendo la piena continuita’ della macchina e assicurando una risposta operativa a quanto previsto dal Governo. Abbiamo quindi impostato un percorso che, con il contribuito di tutti i soggetti coinvolti, consentira’ di tutelare il benessere organizzativo e l’esercizio dei diritti di lavoratrici e lavoratori”, sottolinea l’assessore capitolino al Personale, Antonio De Santis. Una volta individuate le attivita’ che si possono svolgere in modalita’ agile e accertate le persone che possono e intendono avvalersi di questa possibilita’, verranno elaborati specifici progetti che saranno firmati dalla parte datoriale e dal dipendente.