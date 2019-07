Da Campidoglio in arrivo relazione su censimento campi

Roma – Roma Capitale trasmettera’ alla Prefettura una ricognizione per fotografare tutto il lavoro effettuato e in corso d’opera riguardo gli insediamenti Rom, Sinti e Caminanti sulla base di quanto previsto dalla circolare diramata dal Ministero dell’Interno il 15 luglio. In particolare l’Amministrazione capitolina produrra’ una relazione sul censimento gia’ effettuato e sullo stato di avanzamento del piano per il superamento dei campi. Lo riferiscono, in una nota congiunta, Prefettura e Campidoglio in merito alla riunione di oggi del Comitato provinciale ordine e sicurezza.