Campidoglio blindato: no dipendenti e giornalisti

Roma – Campidoglio off limits per tutti, almeno fino al 3 aprile. È quanto prevede la nuova circolare firmata oggi da Marco Cardilli, vicecapo di Gabinetto della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sospende l’accesso a Palazzo Senatorio per tutti, dipendenti e non, con la sola eccezione per gli assessori, e ovviamente la prima cittadina, che sono invitati a dar luogo alle riunioni di Giunta nella sola sala delle Bandiere, che “per le sue caratteristiche di ampiezza si presta al rispetto delle distanze di sicurezza”.

Assessori che potranno portare con se’ massimo 2 persone al giorno, dipendenti compresi, previo accredito e autocertificazione. Per tutti gli altri dipendenti capitolini scattano in massa quindi telelavoro e ferie arretrate. Alla luce delle nuove misure, si legge sempre nella circolare, sono sospese “di massima” anche le conferenze stampa: stop anche all’ingresso dei giornalisti in occasione delle sedute dell’Assemblea capitolina.

Chiusura totale poi per alcuni spazi, come il ‘passetto’ che unisce il Palazzo ai Musei capitolini, e le due sale della Protomoteca e Laudato Si’. Per quanto riguarda gli spazi comuni, fermo restando il divieto di assembramento, per coloro che si troveranno in Campidoglio gli accessi alle aree della buvette e dei distributori automatici saranno consentiti solo per il tempo necessario all’acquisto e all’asporto di cibo e bevande – da consumare eccezionalmente alla scrivania – con l’invito a scaglionare il piu’ possibile gli orari della pausa pranzo.