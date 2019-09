Campidoglio: concluso “Piano Caldo” 2019

Roma – Si è appena concluso il Piano Caldo 2019, con le attività ricreative e di tipo fisico-cognitivo erogate gratuitamente nei Centri Sociali Anziani e quelle formative/informative realizzate negli impianti sportivi capitolini. Obiettivo della pianificazione, partita il 1 luglio, era quello di informare per prevenire i rischi, sostenere anziani in condizioni di disagio ed isolamento organizzando attività dirette in via prioritari agli iscritti dei CSA. Per 92 giorni sono stati anche attivi servizi aggiuntivi di accoglienza per persone senza dimora, nuclei familiari in emergenza, persone con gravi problemi sociali e altri soggetti in condizioni di marginalità sociale.

L’incremento delle presenze di anziani in molti Municipi è evidente. Gli accessi totali sono stati 12.500 a fronte dei 6.400 del 2018. Ottima l’affluenza nel V, VI, XIV e XV Municipio dove più di 7.500 persone hanno partecipato a tornei di bocce, di carte, balli di gruppo e seminari. Nei Municipi IX e XI affluenza molto alta ai corsi di ginnastica posturale e alla piscina scoperta (oltre 380 persone complessivamente). Ottimo afflusso anche nei Municipi XIII e XIV (fino a 80 persone al giorno e 15 bambini) presso la piscina della casa di riposo Roma3. Buone le presenze anche nei Municipi centrali e limitrofi (oltre 740 persone hanno frequentato la piscina, la sala carte, la sala tv e i giardini del circolo Montecitorio di Via dei Campi Sportivi).

Per quanto riguarda le risorse aggiuntive attivate nell’ambito dell’accoglienza, fino al 15 settembre la Sala Operativa Sociale ha gestito 3.040 richieste, con ben 589 nuovi utenti che si sono rivolti al servizio attivo H24 365 giorni all’anno al Numero Verde 800440022. Inoltre ha gestito 6.135 telefonate e ha perfezionato 276 accoglienze.

“I riscontri sono molto positivi – spiega l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre -. L’Amministrazione ha informato per tempo attraverso una diffusione capillare di sedi e recapiti utili con 10.000 ventagli distribuiti nei CSA e nei Municipi. Abbiamo messo in campo un’offerta di servizi aggiuntivi e innovativi per dare agli anziani soli a Roma l’opportunità di socializzare, svolgere insieme attività sportive e ricreative, magari accompagnati dai nipotini. I numeri ci confermano l’apprezzamento delle persone e ci incoraggiano a ottimizzare il progetto”.