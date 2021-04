Campidoglio: disabilità gravissima, da Regione Lazio pochi fondi

Roma – “A fronte delle notizie circolate nelle ultime ore in merito all’assegnazione del contributo economico per le persone con disabilita’ gravissima, Roma Capitale ritiene fondamentale fare chiarezza: molti cittadini hanno giustamente fatto notare che la graduatoria per l’assegnazione del contributo, in effetti, non e’ tale.”

“In realta’, mentre Roma Capitale negli anni passati aveva potuto valutare la situazione di effettivo bisogno assistenziale delle singole persone, dopo il recepimento delle nuove linee guida della Regione Lazio di fatto viene considerato quasi unicamente il criterio Isee, dando priorita’, tra l’altro, a chi ha gia’ avuto il contributo negli anni passati.”

“Un cambiamento voluto dalla Regione, che ha trasformato in un elenco quella che era una graduatoria con punteggio”, dichiara il delegato della Sindaca all’Accessibilita’ Universale Andrea Venuto.

“I fondi per la disabilita’ gravissima sono nazionali e le Regioni hanno la responsabilita’ di ripartirli in modo omogeneo tra i diversi Comuni del territorio. La Regione Lazio, oltre ad aver stravolto le regole di assegnazione del contributo economico per le persone con disabilita’ gravissima, ancora una volta non da’ il giusto riconoscimento ai bisogni dei cittadini della Capitale.”

“Di fronte alle oltre 3.100 persone che hanno i requisiti per ricevere il contributo nel 2021, la Regione Lazio ha assegnato a Roma fondi esigui, di cui tra l’altro l’ultima tranche e’ arrivata solo pochi giorni fa. Con queste risorse riusciremo a soddisfare esclusivamente le circa 2400 persone in continuita’ assistenziale, ovvero coloro che hanno gia’ ricevuto il contributo nel 2020.”

“Una situazione inaccettabile, di fronte a cui la Regione Lazio non puo’ piu’ indugiare”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale Veronica Mammi’.

L’Amministrazione Capitolina, conclude la nota, chiede che “la Regione Lazio riveda al piu’ presto i criteri con cui ha ripartito i fondi nazionali, cosi’ da poter includere le oltre 700 persone che avrebbero i requisiti ma che ad oggi comunque non potranno ricevere il contributo per la disabilita’ gravissima”.