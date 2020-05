Campidoglio: e-commerce, pubblicato l’avviso per le attività produttive

Roma – Rilanciare i piccoli esercizi di vicinato, incrementando le vendite nel rispetto delle vigenti norme sanitarie: è lo scopo dell’avviso pubblicato da Roma Capitale per la selezione di piattaforme web che aggreghino l’offerta cittadina di commercianti e artigiani, da far confluire nella sezione RomaAiutaRoma del portale istituzionale.

“Aiutiamo i nostri commercianti a ripartire con una vetrina virtuale dedicata, che consenta ai cittadini di visionare i prodotti da casa per poi comprare online in tutta sicurezza, con possibilità di recapito a domicilio. La soluzione dell’e-commerce è utile sia per rilanciare le vendite, che risentono di chiusure e accessi limitati alle attività autorizzate all’apertura, sia per decongestionare le file davanti ai negozi, a garanzia di un contenimento del rischio di contagio”, dichiara la Sindaca Virginia Raggi.