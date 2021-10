Campidoglio, Gualtieri incontra Premio Nobel Parisi

Roma, 28 ott. – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha incontrato questa mattina in Campidoglio il Professor Giorgio Parisi, Ordinario di Fisica Teorica all’Università La Sapienza di Roma e Premio Nobel per la Fisica 2021. Lo scrive in una nota il comune di Roma.

Il Professor Parisi contribuirà all’istituzione del Comitato Scientifico di Roma Capitale e ne assumerà la presidenza onoraria. Il Comitato Scientifico si occuperà di scienza, innovazione e politiche urbane, a partire dallo studio dei dati e dei fenomeni complessi, della modellizzazione della mobilità e della transizione energetica, ma anche di temi come la sperimentazione dell’educazione scientifica fin dalle scuole dell’infanzia.

“Ringrazio il Professor Parisi per questo incontro e per aver accettato la proposta di far parte del Comitato Scientifico di Roma Capitale, assumendo la carica di Presidente Onorario.”

“La partecipazione di un uno scienziato di fama mondiale e Premio Nobel come il Professor Parisi al Comitato è un privilegio per la nostra città e una straordinaria opportunità per mettere la scienza e l’innovazione al centro del futuro di Roma e del suo ruolo di grande Capitale Europea e internazionale.”

“Le sfide della transizione ecologica e digitale e della sostenibilità sociale e ambientale richiedono il coinvolgimento delle migliori energie intellettuali, e l’impegno del Professor Parisi nel Comitato Scientifico sarà prezioso per fare di Roma un laboratorio avanzato”, dichiara Gualtieri. Il Comitato Scientifico sarà istituito entro il mese di dicembre.