Campidoglio: informazioni su topi Federico Caffè sono fake news

Roma – “Non e’ stata registrata alcuna presenza di topi presso l’istituto scolastico Federico Caffe’, nel Municipio XII. Le informazioni riportate da alcuni organi di informazione costituiscono vere e proprie fake news, come confermano dall’istituto, sottolineando che il filmato pubblicato risale a diverso tempo fa e che le foto riportate non sono relative alla Federico Caffe'”. Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio.

“Sempre dall’istituto- prosegue la nota- riferiscono che la Asl di competenza ha effettuato oggi un’ispezione per verificare lo stato dell’ambiente a garanzia di studenti, genitori e insegnanti. Presso la struttura non sono state riscontrate tracce di ratti e per questo non e’ stata inviata dalla struttura sanitaria alcuna richiesta di derattizzazione al Dipartimento Ambiente”.