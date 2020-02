Campidoglio: inizia delocalizzazione ambulanti via Ferrari e piazza Vittorio

Roma – Prosegue l’attuazione delle delocalizzazioni degli ambulanti a tutela di commercio, sicurezza e decoro. A partire dal prossimo 24 febbraio, 6 soste a rotazione confluiranno nel mercato Tito Speri, 5 delle quali provenienti da Via Ferrari e 1 da via Settembrini. A queste, seguiranno il 2 marzo le 7 postazioni di Piazza Vittorio, che saranno trasferite in Via Napoli, nelle adiacenze del mercato Viminale.

I piani di delocalizzazione, approvati dai singoli Municipi in base alle esigenze e criticita’ del caso, sono coordinati dall’Amministrazione a garanzia della pubblica sicurezza e del decoro cittadino. Per gli operatori, vengono adibiti spazi piu’ adeguati all’attivita’ di vendita all’aperto e lontani da incroci stradali pericolosi, ferma restando la tutela concorrenziale rispetto alle differenti tipologie d’offerta commerciale.

Come nel caso delle 2 postazioni di via Ravenna – trasferite rispettivamente su Via Livorno e Viale delle Provincie – gli spostamenti puntano alla massima condivisione delle decisioni con le Associazioni di categoria, rappresentative degli operatori, e con le Associazioni dei residenti. Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale, sottolinea l’utilita’ di questo provvedimento a beneficio degli operatori cui vengono garantiti spazi di vendita idonei e sicuri, ma anche di cittadini, turisti ed esercenti, cui vengono restituite aree rese impraticabili dall’ingombro di banchi, merci e furgoni.

Secondo Carlo Cafarotti, Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale e’ necessario uniformare l’iter delle delocalizzazioni su tutto il territorio, per garantire la diffusione delle attivita’ commerciali nelle zone carenti di attivita’ e con potenzialita’ per il commercio in area pubblica, con indubbie ricadute positive per tutti.