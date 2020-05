Campidoglio: IPA stipula polizza per dipendenti Comune ricoverati per Covid-19

Rivolta a tutti gli iscritti fino ai 70 anni, anche pensionati

Roma – L’Ipa, Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale, ha inviato una comunicazione ai lavoratori annunciando di aver sottoscritto una polizza assicurativa per tutelare i suoi iscritti fino ai 70 anni in caso di ricovero per cause legate al Covid-19.

La copertura assicurativa, spiega l’Istituto, “sara’ gratuitamente stipulata da Ipa a favore di tutti gli iscritti lavoratori dipendenti e pensionati, senza espressa richiesta. Non sarà pertanto pù’ necessaria la compilazione e la trasmissione del modulo”.

La polizza e’ rivolta a tutti gli iscritti dipendenti di Roma Capitale e Ama.