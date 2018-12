Campidoglio, la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi. Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019.

Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio nelle Biblioteche e nei Municipi.

Municipio I. Alla Biblioteca Casa delle Letterature in piazza dell’Orologio 3, fino al 31 gennaio 2019 è visitabile la mostra Natale a Calais, IX Edizione, a cura di Maria Ida Gaeta e realizzata in collaborazione con Vivarte s.r.l.s., con esposizione di opere di Tommaso Spazzini Villa. Alla Biblioteca Centrale Ragazzi – Centro Specializzato Ragazzi, in via San Paolo alla Regola 15/18, sabato 5 gennaio alle 11, nell’ambito della manifestazione Gli alberi danzanti, attenti ai lupi e alle ragazze, spettacolo teatrale ispirato a Cappuccetto Rosso, a cura di Bernadetta Lucchetti e Pino Grossi.

Municipio III. Alla Biblioteca Ennio Flaiano, in via Monte Ruggero 39, fino al 23 gennaio la mostra Il fantastico mondo di Emma Perodi. In occasione del centenario dalla morte della scrittrice toscana, una mostra, letture per ragazzi e uno spettacolo teatrale per ricordarla e conoscerne la vita e le opere.

Municipio IV. Alla Biblioteca Aldo Fabrizi, in Via Treia 14, fino al 5 gennaio 2019, Esposizione: paesaggi e ritratti di Pietro Falcone. L’artista è presente dal 1956 nelle più importanti manifestazioni d’arte, esponendo in collettive e personali. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, il 1 gennaio 2019 dalle 10 alle 13, nell’ambito della Festa di Roma, manifestazione La luna gira il mondo. Racconti, note e sapori dall’Africa. La magia della luna si unisce alle radici di un continente che ha molto da raccontare. La biblioteca ospita una mattinata interamente dedicata all’Africa, scandita da ritmi, danze, attività ludiche per bambini e altro ancora.

Il 31 dicembre grazie alla collaborazione tra il Municipio e l’Associazione Culturale Roerso Mondo, la splendida Villa Farinacci, in viale Rousseau 90 (quartiere Casal de’ Pazzi) sarà aperta dalle 21.30 ai cittadini per celebrare insieme il Capodanno con un ricco programma che prevede la partecipazione di due band musicali e tre deejay live. La grande festa gratuita, condotta dall’attore Manuel d’Amario, culminerà con il brindisi di mezzanotte e lo spettacolo dei fuochi d’artificio per poi procedere fino all’alba con la Silent Disco Night, che permetterà ai partecipanti di ascoltare in cuffia la musica preferita (il nolo gratuito della cuffia è possibile consegnando al Desk un documento d’identità valido), per la Silent Disco Night si consiglia la registrazione al seguente link: https://www.eventbrite. it/e/biglietti-31122018- silentdisco- capodannovillafarinacci- evento-gratuito-53779212071

Municipio V. Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, il 1 gennaio 2019 dalle 10 alle 13, nell’ambito della Festa di Roma, manifestazione La luna gira il mondo. Racconti, note e sapori dal Subcontinente Indiano. La biblioteca apre le sue porte per offrire ad adulti e bambini uno scorcio di cultura del Subcontinente Indiano: musica indiana, dalle tradizioni più antiche ai canti popolari, l’arte di costruire gli aquiloni che durante le feste riempiono con i loro colori i cieli di tanti paesi dell’Asia, letture animate e un assaggio di cucina indo-pakistana. Fino al 26 gennaio 2019, inoltre, è visitabile la mostra fotografica e documentaria L’altro fronte. L’impegno delle donne nella Grande Guerra.

Municipio IX. Alla Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante, piazzale Elsa Morante, il 1 gennaio dalle 10 alle 13 nell’ambito della Festa di Roma, manifestazioneLa luna gira il mondo. Racconti, note e sapori dall’America Latina. Un viaggio attraverso la voce dei migranti per far conoscere al pubblico la ricchezza della cultura latinoamericana. La Biblioteca Laurentina si riempie di musica, danze, cucina, laboratori e incontri dedicati a bambini e adulti.

Municipio XIII. Alla Biblioteca Cornelia, in via Cornelia 45, il 1 gennaio 2019 dalle 10 alle 13, nell’ambito della Festa di Roma, La luna gira il mondo. Racconti note e sapori dal Medio Oriente e dai Paesi Arabi. Tappeti volanti e altri richiami d’Oriente alla Biblioteca Cornelia per la mattinata del primo gennaio. Dai racconti de Le mille e una notte, alla musica e danza persiana, afghana e curda, fino alla meravigliosa arte della calligrafia araba, adulti e bambini vanno alla scoperta di paesi non così lontani. Fino al 5 gennaio 2019 è inoltre visitabile la mostra L’incanto del Calamo. In esposizione le opere del calligrafo iracheno Amjed Rifaie che il 1 gennaio, dalle 10 alle 13, sarà presente in biblioteca per una dimostrazione di Calligrafia Araba.

Mercoledì 26 dicembre dalle 18.00 alle 20.00 al Casale dell’Azienda Agricola Castel di Guido avrà luogo la IV edizione del Presepe Vivente, organizzato dal coordinamento di cui fanno parte il Comitato di quartiere Castel di Guido , l’Associazione senza fini di lucro ‘Castel di Guido e… Altro’ e la cooperativa onlus ‘Mio fratello è figlio unico’. L’evento, patrocinato dal Municipio prevede lo sviluppo del presepe lungo tutto il borgo antico di Castel di Guido con la natività posta all’interno dell’arco centrale.

Dal 28 dicembre al 30 dicembre nella sede del Balletto di Roma, in piazza San Giovanni Battista della Salle 3/5, è in programma l’evento Natale in punta, organizzato dal Balletto di Roma. L’evento patrocinato dal Municipio vedrà la partecipazione dei maestri della Ecole de Danse de l’Opera National de Paris.

Municipio XV. Alla Biblioteca Galline Bianche, via delle Galline Bianche 105, sabato 5 gennaio 2019 alle 10, letture animate a cura di Chiara Gambellini.