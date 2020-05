Campidoglio: lezioni a distanza Scuola Formaziona coinvolgono oltre 7mila dipendenti

Roma – Anche durante le settimane dell’emergenza dovuta al Covid, la Scuola di Formazione di Roma Capitale ha proseguito le proprie attività. In pochi giorni, ha ricalibrato la propria offerta sulla base delle misure finalizzate a salvaguardare la salute pubblica. Le lezioni a distanza sulla piattaforma e-learning ‘Marco Aurelio’ contano allo stato attuale 7750 dipendenti registrati, 1050 in più dai primi di aprile.

“La formazione è uno strumento irrinunciabile per i nostri dipendenti e rappresenta il principale volano per produrre innovazione. Per questo ci siamo attivati subito per rimodulare gli strumenti della Scuola, in modo da consentire lezioni a distanza. Un’iniziativa che ha riscosso successo e partecipazione. Nel complesso l’organizzazione delle attività procede in modo dinamico e progressivo, sulla base di una società che presenta rapide e radicali trasformazioni”, sottolinea l’Assessore al Personale Antonio De Santis.