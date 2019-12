Roma – Diverse decine di sindaci dei Comuni della provincia di Roma e di Frosinone si sono radunati sotto il Campidoglio dove tra poco iniziera’ la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sul tema dei rifiuti. La sindaca Virginia Raggi ha ricevuto ieri dall’organismo tecnico composto dai direttori del servizio Rifiuti di Regione, Citta’ Metropolitana e Roma Capitale una serie di opzioni di impianti gia’ esistenti e siti ritenuti idonei dove localizzare la discarica di Roma, come imposto dal l’ordinanza di fine novembre del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. I sindaci dei Comuni della provincia di Roma e Frosinone stanno salendo in Aula per partecipare all’Assemblea.

Sotto la statua del Marco Aurelio anche un piccolo presidio dei cittadini abitanti della zona di Falcognana che contestano la possibilita’ che nell’impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi possano essere portati gli scarti e la fos della trattamento dei rifiuti di Roma.