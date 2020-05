Campidoglio: mensa scolastica, domande per agevolazione scadono a luglio

Roma – Dall’1 marzo e’ possibile presentare la domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2020-2021 nel territorio di Roma Capitale. Il termine ultimo per presentare la richiesta e’ fissato al 31 luglio 2020.

Le domande vanno presentate esclusivamente online sul sito del Comune di Roma e riguardano sia i nuovi iscritti che gli alunni già frequentanti il servizio di ristorazione scolastica delle scuole comunali-statali dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. I competenti uffici del Municipio dove ricade l’istituto scolastico prescelto sono a disposizione dei cittadini per chiarimenti e supporto.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Roma Capitale: https://www.comune.Roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS540699.