Campidoglio: da mezzogiorno accesi riscaldamenti scuole

Roma – Nessuna chiusura dei riscaldamenti nelle scuole di Roma. Gli impianti sono stati riattivati a partire dalle 12 in tutti gli istituti della citta’. La ditta che ha in carico la manutenzione, per conto di Roma Capitale, ha programmato la riaccensione degli impianti a partire da oggi. I riscaldamenti sono quindi in funzione. L’assessore capitolino ai Lavori pubblici, Linda Meleo ha precisato, inoltre, che gli impianti saranno sempre in funzione con un orario ridotto, vista l’assenza dei bambini, ma che coprira’ la permanenza del personale scolastico negli edifici assicurando idonee condizioni di lavoro. Lo comunica in una nota il Campidoglio.