Campidoglio: Monte Carnevale, nessuna indicazione per alternativa

Roma – “Non so se si stanno cercando altri siti nell’ambito della Citta’ metropolitana al di fuori del territorio del Comune di Roma ma come direzione non abbiamo ricevuto indicazioni in tal senso”. Cosi’ Laura D’Aprile, a capo della direzione capitolina Rifiuti, ha risposto in commissione bicamerale Ecomafie a chi le chiedeva se Roma Capitale e Citta’ metropolitana stessero cercando delle alternative alla localizzazione di Monte Carnevale (avvenuta con delibera di Giunta lo scorso 31 dicembre) per la discarica di Roma.