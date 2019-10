Campidoglio, proseguono verifiche e sanificazione nella scuola Alberto Sordi di via Taggia

Roma – Proseguono gli interventi di verifica e sanificazione nella scuola Alberto Sordi in via Taggia, nel quartiere Trionfale, per risolvere il problema della presenza di guano dei piccioni.

Dopo l’intervento di sanificazione nel vano scala, effettuato sabato scorso, e la chiusura parziale delle fessure che consentivano l’accesso ai volatili, erano stati anche eseguiti lavori nel soffitto della palestra esterna all’istituito. Ieri i tecnici del Municipio XIV hanno effettuato un sopralluogo e oggi sono partiti ulteriori interventi delle ditte specializzate per chiudere le fessure aperte e allontanare i volatili che ancora stazionano nell’impianto di ventilazione della palestra. Non è prevista, allo stato attuale, alcuna chiusura della scuola.

“Il Municipio XIV – precisa il presidente Alfredo Campagna – sta facendo tutto il possibile. Le ditte sono intervenute in queste ore e continueremo ogni giorno a monitorare la situazione per superare le criticità”.

“Stiamo lavorando – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del XIV Municipio Michele Menna – per risolvere questo problema. Entro oggi ci aspettiamo che sia risolto”.

Una volta completati gli interventi di sanificazione, da parte del Municipio, sarà il Dipartimento Simu a occuparsi dei lavori di adeguamento sismico. “Stiamo monitorando la situazione – sottolinea l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo – per risolvere un problema molto sentito dai genitori di questa scuola. Una volta risolta questa criticità, cercheremo di accelerare l’iter amministrativo per gli interventi di adeguamento sismico di cui la scuola ha bisogno da molto tempo”.