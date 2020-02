Campidoglio pubblica nuovo bando Farmer’s Market San Teodoro

Roma – Pubblicato il bando di Roma Capitale per la prossima gestione del Mercato agricolo di San Teodoro al Circo Massimo, divenuto in questi anni un punto di riferimento per una spesa di qualita’ e per la filiera agroalimentare a chilometro zero. In vista della scadenza dell’affidamento vigente, il 31 luglio 2020, e in linea con quanto prevede il regolamento per i Farmer’s Market cittadini, l’avviso pubblico, consultabile sulle pagine web del dipartimento Sviluppo Economico, Attivita’ Produttive e Agricoltura del Campidoglio, definisce i nuovi criteri che dovranno caratterizzare le proposte progettuali che animeranno gli spazi dell’ex Mercato ebraico del Pesce il sabato, la domenica e nei periodi di festivita’ tradizionali.

Produzione a filiera corta e certificata (DOP, DOC, DOCG, IGP, IGT), iscrizione alla “Rete del lavoro agricolo di qualita’” e al “Registro Aziende Biologiche della Regione Lazio”, basso impatto ambientale nei rifiuti e nei trasporti, sono alcune delle caratteristiche premianti per la valutazione dei progetti che, oltre alla vendita di prodotti agricoli, dovranno includere anche iniziative di carattere promozionale, culturale e didattico.

Particolare attenzione anche alla dimensione sociale delle proposte: la disponibilita’ a sottoscrivere convenzioni per la distribuzione delle eccedenze alimentari ad associazioni umanitarie da parte degli operatori sara’ un elemento valutato positivamente ai fini dell’istruttoria. Alla selezione saranno ammessi solo gli agricoltori diretti, in forma singola o associata, del territorio regionale, che potranno godere di un punteggio maggiore (40 punti) nel caso di attivita’ svolte interamente all’interno del Comune di Roma al fine di garantire l’identita’ locale e la tipicita’ dei prodotti romani. Nel segno della solidarieta’ e del sostegno alle imprese in difficolta’, un punteggio supplementare verra’ assegnato alle aziende agricole provenienti da territori colpiti da calamita’ naturali.

Due le novita’ previste nel bando: per quanto riguarda il calendario mensile, gli operatori potranno prevedere aperture straordinarie nei giorni feriali per favorire in particolar modo le imprese di ristorazione negli acquisti di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualita’; per quanto riguarda la durata, gli agricoltori diretti potranno gestire il mercato per 5 anni in modo da assicurare una continuita’ imprenditoriale nelle attivita’ di vendita ed esposizione e coltivare un rapporto piu’ fidelizzato con i consumatori. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 4 aprile 2020.

Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, il Farmer’s Market al Circo Massimo “e’ un prezioso spazio nel cuore della citta’ dedicato all’agro romano, un modello virtuoso di sviluppo economico che sostenere le imprese agricole locali con nuove opportunita’ di vendita diretta e di occupazione”. La prima cittadina sottolinea “l’importanza di avere un presidio su territorio come San Teodoro per scoprire la ricchezza dei prodotti a filiera corta, diventato a pieno titolo una delle mete piu’ apprezzate da cittadini e turisti per fare una spesa consapevole attenta al green”.

Secondo l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti, “l’esperienza portata avanti in questi anni e’ piu’ che positiva perche’ e’ riuscita a coniugare aspetti prioritari per l’amministrazione capitolina: la valorizzazione delle imprese del territorio, la promozione di sani stili di vita e la tutela dei consumatori, nel segno della qualita’”. Il bando appena pubblicato si inserisce nel solco di legalita’ e trasparenza tracciato dal regolamento dei Farmer’s Market che Roma ha approvato tra le prime citta’ in Italia. Sara’ una selezione aperta che dara’ la possibilita’ di partecipare a tante realta’ imprenditoriali d’eccellenza, dando sempre piu’ slancio al sistema dei mercati agricoli diretti.

“Un’occasione per rinnovare e rilanciare l’agroalimentare di qualita’ di Roma Capitale”, secondo il Presidente della commissione capitolina Commercio, Andrea Coia. “L’esperienza di questi tre anni ha permesso a tanti cittadini di fruire di prodotti buoni e sani direttamente dal produttore al consumatore in una cornice unica che e’ un trionfo di cultura, colori e sapori. Un’esperienza apprezzata che si e’ deciso di rinnovare”.