Campidoglio, Raggi festeggia altri otto centenari

Roma – “Proseguono gli incontri in Campidoglio della sindaca Virginia Raggi con i residenti a Roma che festeggiano nel 2020 il loro 100esimo compleanno. Un’iniziativa fortemente voluta dalla prima cittadina che, a partire dal 2018, ha deciso di riservare ai residenti piu’ longevi un momento di festa per un compleanno decisamente speciale. Finora sono stati circa 200 i centenari ricevuti, insieme alle loro famiglie, dalla sindaca di Roma. A ognuno dei festeggiati invitati presso il Colle capitolino vengono consegnate una medaglia celebrativa del Natale di Roma, una pergamena di felicitazioni e viene dedicato un albero piantato in seguito in uno dei parchi della citta’. Un’iniziativa con la quale la sindaca Raggi vuole ribadire come il vissuto dell’anziano rappresenti una grande risorsa per la comunita’. Lo scambio di esperienze, passioni e speranze tra diverse generazioni e’ una meravigliosa opportunita’ di investimento nella cultura della memoria”. Cosi’ il Campidoglio in una nota.