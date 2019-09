Campidoglio, rinnovato Protocollo tra Roma Capitale e Ministero Giustizia per progetti di pubblica utilità dei soggetti in espiazione di pena

Roma – Firmato questa mattina lo schema di Protocollo d’Intesa fra Roma Capitale, Ministero della Giustizia-DAP, Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise “per il reinserimento socio lavorativo dei soggetti in espiazione di pena, attraverso la partecipazione a progetti di pubblica utilità nel territorio di Roma Capitale”.

La firma del Protocollo permette il rinnovo dell’accordo tra le parti con l’intesa di demandare i dettagli dei singoli progetti a degli specifici Protocolli Operativi. La durata è di 12 mesi tacitamente rinnovabile salvo esplicita volontà di ciascuna parte firmataria di porre termine notificata con un anticipo di almeno 60 giorni.

Il Protocollo stabilisce la possibilità di ampliare l’iniziativa ad altri ambiti, come per esempio all’interno delle aziende agricole di Roma Capitale, e coinvolgendo diversi istituti penitenziari.

Con esso si istituisce, infine, una Cabina di Regia per condividere eventuali criticità che si riunirà almeno una volta ogni due mesi.

“La firma del nuovo Protocollo d’Intesa con il Ministero di Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di quest’oggi testimonia ancora una volta la validità e l’apprezzamento generale dei progetti legati al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Siamo orgogliosi di essere considerati dei pionieri sotto tale profilo, apprezzati a livello internazionale e presi da esempio, come testimonia la delegazione ONU ricevuta gli scorsi mesi. I nostri obiettivi sono molteplici: diminuire la possibilità di recidiva, dare l’opportunità al detenuto di scontare il suo debito con la nostra società in maniera fattiva, offrire una qualifica professionale e, soprattutto, dimostrare ancora una volta come tali iniziative portino vantaggi sia al singolo detenuto che all’intera collettività. Puntiamo a rendere tale pratica una consuetudine nella nostra città”, afferma l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini con delega ai rapporti con il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di Roma Capitale, Daniele Frongia.

“La nostra è una vera comunità solidale ed inclusiva”, dichiara l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre. “Come ho già detto in precedenza, il Protocollo di Intesa prefigura la possibilità di individuare ulteriori ambiti di intervento per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Quindi diamo attuazione alla funzione riabilitativa della pena, preparando le persone a reinserirsi nel tessuto sociale e lavorativo, dai quali ci provengono apprezzamenti rispetto all’iniziativa. Ancora una volta una integrazione vincente tra istituzioni, per i cittadini tutti”.

“L’Amministrazione penitenziaria e anche il sottoscritto siamo più che soddisfatti dei risultati e dei riconoscimenti che questo progetto sta ottenendo”, ha detto il capo del DAP Francesco Basentini. “La città di Roma è capofila di questo progetto stupendo ed è stata un modello per tante altre città italiane, grandi e piccole. Non solo: lo è stata anche per una metropoli straniera come Città del Messico, dove il progetto sta partendo. Questo è un eccezionale esempio di collaborazione fra pubbliche amministrazioni che cercheremo di replicare ovunque: al Ministero si sta lavorando per esportare in Europa il modello Roma di lavori di pubblica utilità e noi saremo ben lieti di offrire la nostra disponibilità e il nostro supporto e di mettere a disposizione il nostro know-how. Dobbiamo iniziare a pensare il mondo penitenziario in modo nuovo: come una risorsa e una grande possibilità per tutti”.