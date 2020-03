Roma – Sono pubblicate sul sito di Roma Capitale le graduatorie definitive per la scuola dell’infanzia capitolina per l’anno scolastico 2020/2021. I posti assegnati dovranno essere accettati, in modalita’ online, entro il 16 aprile 2020. La mancata accettazione determinera’ la decadenza automatica dal posto, che sara’ assegnato secondo le liste d’attesa. Lo comunica in una nota il Campidoglio.